Un profesor sucevean i-a transmis o scrisoare arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, sub protecția anonimatului, în care i-a explicat de ce a crescut numărul credincioșilor neoprotestanți în județul Suceava cu 17% faţă de 2019. Profesorul a vorbit despre calitatea slabă a clericilor și a exemplificat cu unul dintre consilierii arhiepiscopului care trebuia să-i fie cumnat arătînd că ”Dumnezeu a ferit-o pe sora mea, astăzi un reputat medic, de o astfel de primejdie”.

”Înaltpreasfinţia Voastră, Vă mulțumesc pentru răspunsul plin de obiectivitate pe care mi l-ați dat! Ca profesor, am alte competențe și la noi se spune: «Treaba popii cu cădelnița!». Unul din preaiubiții Dvs. consilieri îmi este foarte bine cunoscut! Trebuia să-mi fie cumnat, dar Dumnezeu a ferit-o pe sora mea, astăzi un reputat medic, de o astfel de primejdie! Dacă astfel de caractere fac parte din elita clericală a românilor, nu mă mir de faptul că numărul credincioșilor neoprotestanți a crescut în județul Suceava cu 17% faţă de 2019! Fiţi sigur, Înaltpreasfinţia Voastră, că unele întrebări Vi le voi adresa public, cu ocazia slujbelor la care veți fi prezent în zona noastră. Нехай Всемилостивий Господь благословить всі Ваші труди і благі починання та дасть благодать зберегти та примножити овець стада словесного!”, i-a scris profesorul înaltului prelat.

IPS Calinic a transmis că situaţia din teren, centralizată de misionarii Arhiepiscopiei, arată o altă cifră, plină de nădejde pentru Biserică în legătură cu numărul credincioșilor neoprotestanți. El a arătat că de-a lungul istoriei preoții a avut un rol foarte importat în formarea şi desăvârşirea culturii acestui popor.

”Stimate domnule profesor,

1. Vă mulţumesc pentru binecuvântarea transmisă în încheierea intervenţiei dumneavoastră.

2. Cât despre procentul despre care faceţi vorbire, situaţia din teren, centralizată de misionarii Arhiepiscopiei, arată o altă cifră, plină de nădejde pentru Biserică. Nu am motive să mă îndoiesc de veridicitatea cifrelor prezentate.

3. Ca profesor, bănuiesc că ştiţi că de-a lungul timpului „treaba popii nu a fost doar cu cădelnița!”, ci, preotul a avut un rol foarte importat în formarea şi desăvârşirea culturii acestui popor.

4. Cât despre ameninţarea cu întrebările dumneavoastră puse în public, nu am nicio frică; chiar le aştept și voi răspunde, desigur, dacă sunt în limitele bunei cuviinţe”, a spus IPS Calinic.