În Cetatea Alba Iulia va creşte un fag din Bucovina ca simbol al Marii Uniri de la 1918. Vasul cu pământ din Cetatea de Scaun a Sucevei în care a fost sădit puietul de fag a fost înmânat de preşedintele Consiliului Judeţean, Gheorghe Flutur, primarului municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, în cadrul unui ceremonial emoţionant care a avut loc miercuri în Cetatea de Scaun a Sucevei unde a fost prezent preşedintele României, Klaus Iohannis, preşedintele Consiliului Judeţean Alba Iulia, Ion Dumitrel, primarul Sucevei, Ion Lungu şi mulţi alţii.

Flutur: „Împreună cu primarul Ion Lungu azi suntem pregătiţi să dăm fraţilor noştri ardeleni un vas cu pământ în care am sădit un puiet de fag să crească la Alba Iulia acolo ca simbol al Unirii”

„Împreună cu primarul Ion Lungu azi suntem pregătiţi să dăm fraţilor noştri ardeleni, primarului de Alba Iulia, Mircea Hava şi preşedintelui Consiliului Judeţean, domnul Dumitrel, un vas cu pământ din Cetatea de Scaun a Sucevei de aici de unde aproape 200 de ani Ţara Moldovei a fost condusă, în care am sădit un puiet de fag din Ţara Fagilor din Bucovina cu destinaţia Alba Iulia. Să poposească acolo, să crească acolo ca simbol al Unirii”, a spus Flutur.

Hava: „ Este un pic de pămînt care este stropit cu sânge, care a fost martor la toate luptele voastre, la toate frămîntările”

Primarul Mircea Hava a primit vasul declarând că nu s-a gândit niciodacă că va fi aşa de emoţionat. „Poate multora li se pare un gest oarecare să primeşti un vas de pămînt din această cetate, care sute de ani nu a fost cucerită niciodată. Şi asta demonstrează spiritul vostru de oameni liberi, care ştiţi să vă bateţi pentru ceea ce aveţi. Este un pic de pămînt care este stropit cu sînge, care a fost martor la toate luptele voastre, la toate frămîntările. E un pic de pământ care vorbeşte despre dorinţa voastră de a vă uni cu România şi lucrul acesta nu s-a întâmplat oricum, lucrul acesta s-a făcut aşa cum trebuie”, a declarat Hava.