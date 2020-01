Un rădăuțean apelat la polițiști după ce soția l-a amenințat că îi dă foc la mașină. Sâmbătă după amiază, în jurul orelor 16.00, în timp ce un bărbat de 31 de ani, din Rădăuți se afla în imobilul de domiciliu cu soția sa de 33 de ani, pe fondul unui conflict spontan, a fost amenințat de aceasta cu incendierea autoturismului. În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, polițiștii au constatat că există un risc iminent, fapt pentru care au emis un ordin de protecţie provizoriu faţă de femeia de 33 de ani, începând cu data de 25 ianuarie 2020, pe o perioadă de 5 zile. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de „amenințare”.

