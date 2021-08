O persoană a ajuns la spital în urma unui carambol produs în municipiul Fălticeni. Sâmbătă, în jurul orei 12:20, un bărbat de 38 ani din comuna Drăgușeni, în timp ce conducea autoutilitara pe str. Sucevei din Fălticeni, spre Suceava, a intrat în coliziune cu un autoturism care circula în fața sa, condus de către un tânăr de 26 ani. În urma coliziunii autoutilitara a fost proiectată într-un autoturism care era parcat în afara părții carosabile.

În urma coliziunii a rezultat avarierea celor trei vehicule și vătămarea corporală ușoară a tânărului de 26 de ani, care a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Municipal Fălticeni, fără să rămână internat. Șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, recoltându-li-se probe de sânge. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ”vătămare corporală din culpă”.