Un râs melancolic a fost surprins contemplând natura în mijlocul pădurii în Parcul Natural Putna Vrancea.

”Natura din adâncul pădurii este atât de frumoasă încât și animalele sălbatice din ea se opresc pentru o clipă, sau mai multe…să o contemple, precum acest râs desosebit de frumos”,au scric cei de la RNP-Romsilva pe pagina de facebook.

Imaginile sunt filmate de o cameră de monitorizare instalată de specialiștii Romsilva din cadrul administrației parcului.

Râsul este cea mai mare felină din Europa, iar România are una dintre cele mai mari populații de râs de pe continentul nostru. Sunt animale foarte discrete și greu de observat în libertate, se deplasează fără zgomot și atacă prada pe neașteptate, putând face salturi mari. Au auzul și mirosul foarte fin și au o vedere foarte bună, inclusiv nocturnă, când de multe ori iese la vânătoare. Parcul Natural Putna Vrancea asigură faunei bogate toate condițiile de liniște, hrană și adăpost. Parcul Natural Putna Vrancea este unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva. Este situat în județul Vrancea și are o suprafață de peste 38.000 de hectare, din care peste 33.600 de hectare sunt păduri. În parc se regăsesc numeroase specii de mamifere, printre care ursul, lupul, râsul, capra neagră, vulpea, bursucul, jderul de copac, cerbul, vidra, pisica sălbatică sau mistrețul. Circa 110 specii de păsări, din care 75 sunt protejate, au habitatul în parc, iar flora este alcătuită din circa 650 de plante superioare.