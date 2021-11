Henric al III-lea, fiul nelegitim al regelui Ioan și al patrulea rege al Angliei din dinastia Plantagenet, și-a dat ultima suflare în Turnul Londrei, în această zi de 16 noiembrie 1272. Avea 65 de ani și fusese rege timp de 56 de ani, un record în rândul monarhilor europeni. Recordul avea să reziste 450 de ani, fiind doborât de regele Franței, Ludovic al XIV-lea, deținătorul recordului absolut, de 72 de ani.

Din păcate, durata domniei a fost singura realizare a lui Henric. Calculele spun că acest monarh ambițios, dar fricos și incompetent, a domnit de fapt doar 24 de ani.

În primul rând, a fost dominat de curtenii lui, apoi a fost detronat de redutabilul Simon de Montfort, conte de Leicester, iar când Leicester a fost în sfârșit învins și ucis, fiul lui Henric, Eduard, a preluat frâiele guvernării de la fostul rege, acum ezitant și senil.

Deși domnia de 56 de ani a lui Henric este impresionantă, doi monarhi de dinaintea lui au domnit mai mult: împăratul bizantin Vasile al II-lea, 62 de ani la sfârșitul secolului al X-lea – începutul secolului al XI-lea și faraonul egiptean Ramses al II-lea, 66 de ani în secolul al XIII-lea î.Hr.

Astăzi, Henric ocupă locul opt ca durată a domniei; a fost depășit nu doar de Ludovic al XIV-lea, de Vasile și de Ramses, ci și de: Ludovic al XV-lea – 59 de ani, George al III-lea – 60 de ani, Hirohito – 63 de ani, Victoria – 64 de ani, Franz Joseph – 68 de ani.

Pontificatele, desigur, nu pot fi luate în calcul, pentru că papii sunt, invariabil, cel puțin de vârstă mijlocie atunci când sunt aleși în această funcție. Dar Pius al IX-lea a trăit până la 88 de ani, fiind papă pentru o perioadă record, de 32 de ani.

În termeni de longevitate a titlului (dacă nu și a domniei), reginele consoarte fac regii de rușine. Elizabeth Bowes-Lyon, regina-mamă a Angliei, a murit la aproape 102 ani, fiind regină timp de 66 de ani (ultimii 50 de ani fiind văduvă).

Remarcabila Eleonora de Aquitania a petrecut 67 de ani ca regină, dintre care 15 ca regină a Franței și 52 ca regină sau regina-mamă a Angliei, înainte de a muri, la 82 de ani, în anul 1204.

Consoarta lui Napoleon al III-lea, Eugénie a Franței, a trăit, de asemenea, 67 de ani regali, murind în 1920.

Campioana tuturor timpurilor a fost Zita von Bourbon-Parma, soția lui Carol, ultimul kaiser al Austriei și rege al Ungariei. Ea a deținut titlul de regină 75 de ani, deși a fost văduvă 67 de ani, murind în exil în Elveția, la 96 de ani.

Tot la 16 noiembrie:

42 î.Hr.: Se naște împăratul roman Tiberius.

1632: Regele Suediei, Gustav Adolf, este ucis în bătălia de la Lützen.

1913: Romancierul francez Marcel Proust publică primul volum al operei „În căutarea timpului pierdut”.

1920: Ultimele trupe ale Albilor părăsesc Sevastopolul, punând capăt contrarevoluției împotriva bolșevicilor.

Geo Alupoae, critic de teatru.