Cu fața desfigurată de umflături și de răni, cu trupul slăbit de un atac de apoplexie, în acea zi, regele uzurpator, Henric al IV-lea, a murit la vârsta de 46 de ani, regretându-și trecutul.

Nepot al lui Eduard al III-lea, Henric s-a născut la Castelul Bolingbroke, astfel că, în epocă (ca și în opera lui Shakespeare), era cunoscut sub numele de Bolingbroke. În tinerețe, a fost un bărbat chipeș și bine clădit, un minunat atlet care excela la probele de turnir, îndrăgea muzica și vorbea latina, franceza și engleza. La 11 ani, vărul lui, cu doar zece luni mai mic decât el, a moștenit tronul, dominând sub numele de Richard al II-lea, tatăl lui Henric, John of Gaunt, devenind conducătorul de facto al țării, cât timp regele era minor.

Când Richard a început să conducă cu adevărat, Bolingbroke – și majoritatea marilor nobili ai țării – și-a pierdut în scurt timp răbdarea din cauza felului său de a fi, risipitor și ineficient, alăturându-se unui grup de opozanți, care l-au forțat pe rege să-l trimită în exil pe cel mai apropiat favorit al lui, Robert de Vere, conte de Oxford.

Richard nici n-a uitat, nici n-a iertat și, zece ani mai târziu, l-a exilat pe Bolingbroke, confiscându-i averea. Dar când Richard a comis eroarea de a părăsi țara pentru a face o expediție în Irlanda, Bolingbroke s-a întors în fruntea unei armate, l-a capturat și l-a întemnițat pe Richard și s-a urcat pe tron ca Henric al IV-lea, după care a poruncit asasinarea în secret a lui Richard.

Din pricina acestui act de uzurpare, Henric s-a confruntat permanent cu revoltele în cursul domniei sale de 13 ani. În 1405, a zdrobit o răscoală în Bătălia de la Shipton Moor, în urma căreia l-a condamnat la moarte pe Richard Scrope, arhiepiscop de York, pentru că pactizase cu rebelii. Contemporanii relatează că, la doar câteva ore de la execuția acestui om al lui Dumnezeu, regele urla de durerile provocate de urticaria care îi apăruse pe față și de o tumoare care începuse să i se formeze sub nas. Mulți au crezut că fusese atins de lepră.

Dușmanii lui susțineau cu tărie că aceasta era pedeapsa divină pentru uzurparea tronului și uciderea regelui legitim. Știința modernă sugerează că boala înfiorătoare a lui Henric era, de fapt, sifilis sau o cangrenă tuberculoasă.

Sperând să scape de acest blestem, Henric a făcut planuri să plece în cruciadă în Țara Sfântă, dar și-a amânat plecarea după ce a auzit o profeție conform căreia urma să-și găsească moartea la Ierusalim.

În această zi a anului 1413, Henric a hotărât să se căiască pentru fărădelegile sale și a pornit spre mormântul Sfântului Eduard, Confesorul de la Westminster Abbey. Acolo, în timp ce îngenunchea ca să se roage, s-a prăbușit inconștient și a fost dus într-o încăpere alăturată.

După ce și-a revenit, regele năpăstuit a întrebat unde se află, spunându-i-se că se găsește în Sala Ierusalim a catedralei (denumită așa datorită tapiseriilor de pe pereți care înfățișau istoria Ierusalimului).

Amintindu-și de teribila profeție cum că va muri în Ierusalim, Henric a știut că sfârșitul îi este aproape. Regele muribund și-a binecuvântat fiul (pe cale să devină Henric al Vlea) și a șoptit celor din jurul lui: „Numai Dumnezeu știe cu ce drept am luat coroana”.

În câteva minute era mort – în Ierusalim – așa cum spusese profeția.

Tot la 20 martie:

43 î.Hr.: Se naște poetul roman Ovidiu.

1727: Savantul englez Isaac Newton moare la Londra.

1815: Elveția devine neutră.

Geo Alupoae, critic de teatru