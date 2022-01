Enoriașii dintr-un sat de lângă municipiul Suceava sunt nemulțumiți că noul preot venit prin concurs nu poate respecta tradițiile locului. Printre acestea conducerea cu alai până acasă în fruntea căruia să se afle preotul a unei persoane care a murit în afara localității sau datul lumânărilor pe care preotul le-a primit cu pomelnice la altar la slujbele de duminică sau din zile de sărbătoare oamenilor care vin cu mortul la biserică. Oamenii din sat i-au scris arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, cerând înlocuirea preotului pentru a preveni scandalurile.

Enoriași: ”Noi i-am spus părintelui că dacă va încerca să schimbe ceva legat de aceste tradiţii va provoca un scandal imens”

„Mă numesc I.B., sunt din … – Suceava şi vă scriu în numele a mai multor persoane. Înainte de toate, vreau să vă mulţumim pentru că, aşa cum ni s-a promis, am primit un preot pentru Biserica … de care aparţinem. Părintele … ne-a impresionat în mod plăcut, ţinând astăzi o slujbă şi un cuvânt deosebit. După slujbă am rămas mai mulţi credincioşi să mai discutăm cu el. În urma discuţiei am ajuns la concluzia că există posibilitatea unor tensiuni. Tocmai de aceea, vorbind şi cu alţi oameni din sat, am fost delegat să vă scriu. Mai întâi, vreau să vă aduc la cunoştinţă că în satul nostru sunt anumite tradiţii la care ţinem foarte mult. Una dintre acestea este legată de cei morţi. Când cineva moare înafara satului, la spital sau străinătate sau oriunde altundeva, când este adus acasă familia îl aşteaptă la intrarea în sat la locul numit …, împreună cu preotul, după care este condus cu alai spre casă. Chiar ieri o creştină de a noastră a fost adusă de la spital. Noul părinte a dat curs cererii familiei, făcând pauză de la mersul cu Ajunul şi venind să petreacă mortul până acasă. Astăzi, părintele a vrut să ştie mai mult despre acest obicei. Noi i-am spus că aşa este la noi. Părintele ne-a spus că nu va putea da curs tuturor cererilor de acest fel, deoarece el este şi profesor şi nu poate pleca oricând doreşte. Chiar dacă a spus că va veni negreşit ori de câte ori va fi nevoie, ne-a spus că vor fi şi situaţii în care nu va ajunge, deoarece nu poate risca să fie dat afară de la şcoală, mai ales că are şi copii și rată în bancă. Spunând asta părintele, noi ne-am mai gândit la un lucru. El ne-a spus că a venit de la o parohie cu … case. La noi sunt aproape dublu. Cum se va descurca părintele dacă mor mai mulţi oameni într-o săptămână? Ne va spune că nu poate pleca de la şcoală că îl pot da afară? Va veni un alt preot? Oamenii ce vor spune atunci? Vă spunem sincer că e suficient să nu vină o dată şi poate izbucni o ceartă foarte urâtă. Şi aşa la noi oamenii sunt foarte dificili, existând mai tot timpul o situaţie de tensiune. Dar e posibil ca dumneavoastră să cunoaşteţi deja aceste aspecte. O altă tradiţie de la noi este ca la mort să fie date oamenilor care vin cu mortul la biserică lumânări pe care preotul le-a primit cu pomelnice la altar la slujbele de duminică sau din zile de sărbătoare. Când i-am spus astăzi că ar trebui să pregătească niște lumânări, părintele a rămas foarte mirat. Mai mult, a spus că familia ar trebui să cumpere lumânări de la biserică şi să le împartă celor care vin. Numai că la noi nu e aşa. Încă de pe vremea părintelui …, care dorea să protejeze pictura bisericii de lumânările aduse de acasă, credincioşii primesc aceste lumânări de la altar.

Și ar mai fi încă un lucru. La noi la biserică nu se dau bani în lighean înainte de Crez. În discuția cu noi părintele ne-a întrebat și despre aceasta, spunând că ar fi niște bani folositori pentru plata facturilor și pentru alte cheltuieli ale bisericii. Totuși, la noi se dau contribuțiile cu ocazia Ajunului și bani de facturi sunt. Din calculele noastre, se strâng cam … lei. Noi i-am spus părintelui că dacă va încerca să schimbe ceva legat de aceste tradiţii va provoca un scandal imens. Noi chiar i-am propus pentru binele lui să meargă la dumneavoastră şi să vă spună toate aceste lucruri și să vă propună fie să-l mutaţi în altă parte, fie să meargă de unde a venit şi să astepte o altă ocazie pentru a veni mai aproape de Suceava. El ne-a spus că nu poate să facă acest lucru şi chiar dacă ar exista posibilitatea unei plecări a sale, nu se poate face decât după 5 ani. Dacă el ne-a spus că nu poate merge la dumneavoastră, ne-am hotărât să vă scriem noi. Nu avem nimic cu părintele, dar noi chiar ne dorim un preot care să aducă liniște în sat, că ne-am săturat și noi de atâta gâlceavă. Am fi putut să aşteptăm până la prima situaţie de tensiune, dar am considerat că e mai bine să vă scriem cât mai repede, până să preia părintele gestiunea şi până să se obişnuiască prea mult la noi. Credem noi că i-ar fi mult mai ușor părintelui să plece acum, decât după ce ar putea apărea o eventuală situaţie nedorită.

V-am spus aceste lucruri pentru a vă ruga să analizaţi posibilitatea să ne trimiteţi un alt preot. Ştim că cererea noastră este cam îndrăzneaţă, sau cum spunea un om aici, prea îndrăzneaţă, dar nu dorim decât să prevenim stări de conflict şi eventuale neplăceri legate de situaţia profesională a părintelui. Mai ales că ar putea apărea apoi la ziar şi nu ar fi frumos nici pentru noi şi nici pentru Biserică.

Să stiţi că noi vă iubim şi vă stimăm foarte mult şi suntem convinşi că, cu înţelepciunea dumneavoastră, veţi găsi cea mai bună soluţie. Vă sărutăm dreapta!!!”

IPS Calinic: ”Daca părintele ar fi fiul dumneavoastră și eu m-aș comporta așa cum îmi sugerați, ar fi corect?”

IPS Calinic le-a răspuns oamenilor că părintele va respecta tradiția locului însă prioritate are parohia. ”Părintele care a fost numit la dumneavoastră a fost numit pe bază de concurs, astfel că nu poate fi schimbat ori de câte ori doresc credincioșii, mai ales pentru vini antepronunțate și care nu au legătură cu dogmele și rânduielile Bisericii. Părintele, fiind și profesor de religie, își va gestiona programul în așa fel încât să nu apară eventualele tensiuni despre care faceți vorbire. Desigur, prioritate are parohia. Părintele va respecta tradiția locului, dar, vorba românului, „să stăm strâmb și să judecăm drept”, în duhul corectitudinii, dacă cineva a dat la Sfântul Altar pomelnicul însoțit de o lumânare, aceasta înseamnă că acea lumânare trebuie să ardă pentru sufletele trecute în acel pomelnic, nicidecum pentru altcineva. Nu așa ar trebui să fie? Întrucât dumneavoastră îmi sugerați numirea unui alt preot înainte de a apărea eventuale tensiuni, mă întreb: Daca părintele ar fi fiul dumneavoastră și eu m-aș comporta așa cum îmi sugerați, ar fi corect? Din punctul meu de vedere, consider că nu ar fi corect. Din acest motiv, vă rog să îl ajutați pe părintele la construirea casei parohiale, pentru a-l avea în parohie ori de câte ori aveți nevoie. Vă asigur că v-am trimis un preot bun, pe măsura acelei parohii. Vă doresc un an nou cu mult bine!”, a răspuns IPS Calinic.