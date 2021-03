Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava a anunțat cauza probabilă de la care a izbucnit incendiul de proporții de la Palatul Administrativ din centrul municipiului. Purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată, a declarat că astăzi, comisia de cercetare de la fața locului, compusă din specialiști Inspectoratului de Poliție Județean, Poliție Criminalistică, ISU și specialiști în rețele electrice, a stabilit faptul că incendiul a izbucnit în zona unuia dintre grupurile sanitare de la nivelul mansardei. Cauza probabilă de izbucnire a acestuia a fost efectul termic al curentului electric, generat de un conductor electric defect.

„Focul s-a extins în zona podului, care era puternic ventilat de golurile de aer și în care se afla o cantitate mare de materiale combustibile, îndeosebi lemn, astfel încât s-a produs o ardere generalizată, într-un timp foarte scurt. Inclusiv vântul puternic a fost factor favorizant în dezvoltarea flăcărilor”, a spus Alin Găleată.

Reamintim că mansarda Palatului Administrativ din Suceava a luat foc ieri dimineață, incendiul fiind stins în totalitate după circa șapte ore. În Palatul Administrativ funcționează Consiliul Județean și Prefectura Suceava.