Sarcom… Un cuvânt de care cei mai mulți dintre noi suntem străini. Nu știm ce înseamnă, iar asta ne face cu adevărat binecuvântați. Nicoleta Milea știe, însă, pe deplin ce reprezintă acest cuvânt, pentru că este diagnosticul care i-a schimbat viața radical. Tânăra de 16 ani are cancer osos, boală descoperită vara trecută, în urma unor dureri de spate. Vestea a căzut ca un trăsnet peste toată familia. Au urmat nopți nedormite, lacrimi, rugăciuni neîncetate și nădejdea că visul urât va lua sfârșit. Greutățile nu vin niciodată singure. Luna trecută, familia a primit cea mai proastă veste: tratamentul pentru Nicoleta costă 151.000 de euro și se întinde pe o perioadă de un an, dacă trupul greu luptat de boală va rezista. Costul este îngrozitor de mare pentru o familie obișnuită, dar există, totuși, speranță. Specialiștii de la Clinica Medical Park din Istanbul au mai avut astfel de cazuri, cu rezultate bune. Totul e să strângem suma necesară, astfel încât Nicoleta să poată beneficia de cele mai avansate intervenții și să se întoarcă sănătoasă acasă. Până pe 14 martie, putem trimite un SMS cu textul „Nicoleta” la 8832 și dona astfel 2€. În plus, orice donație făcută în conturile Asociației „Salvează o inimă” poate face diferența între viață și moarte pentru o adolescentă care trebuie să aibă un viitor. Astăzi, Nico are nevoie de ajutorul nostru mai mult ca oricând!

Denumire entitate: Asociatia “SALVEAZA O INIMA”

Cod de inregistrare fiscala: 31015982

Cont (IBAN) bancar:

Cont RON: RO 05 BTRL 0070 1205 W828 70 XX

Cont Euro: RO 28 BTRL EUR CRT 00 W828 7001

CONT USD: RO 68 BTRL USD CRT 00 W828 7001

COD SWIFT: BTRLRO22

COD BIC: BTRL

Banca Transilvania Botosani

Vă rugăm să specificați numele de familie (Milea) al copilului pentru care faceți donatia!

Doneaza aici pentru Nicoleta Milea

Asociația “Salvează o inimă” a fost inființată pe data de 12 decembrie 2012, și își dorește să reunească sub același acoperiș un număr cât mai mare de profesioniști din diferite domenii, oameni bine pregatiți și motivați, oameni de bine, oameni simpli, cinstiți și onești, oameni care cu suflet și dedicare pot ajuta în campaniile și proiectele noastre și astfel împreună să ne atingem scopul final de a lăsa copiilor noștri o moștenire valoroasă, mărturie a faptului că noi oamenii, comunitatea în ansamblul ei, suntem tot ce trebuie și suficient pentru ca lucrurile să meargă într-o direcție bună.