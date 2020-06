În ziua de 19.06.2020, în jurul orelor 1725, echipajul de poliţie din cadrul Compartimentului Rutier Gura Humorului, în timp ce acţionau pe linia prevenirii şi combaterii regimului legal de viteză pe DN 17, pe raza localităţii Păltinoasa, com. Păltinoasa, a oprit un autoturism care se deplasa în interiorul localităţii cu viteza de 80 km/h, având direcţia de deplasare Suceava către Gura Humorului, constatându-se faptul că la volanul acestuia se afla un bărbat de 33 ani, din com. Copălău, jud. Botoşani.

Acesta a prezentat un permis de conducere eliberat de autorităţile britanice, fapt pentru care s-a procedat la verificarea acestuia în bazele de date ocazie cu care s-a stabilit faptul că posedă permisul de conducere, însă având dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice suspendat pentru perioada 04.06.2020-01.09.2020, ca urmare a comiterii unor abateri la regimul rutier.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendată”.