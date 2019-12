În după amiaza zilei de marţi, pe 25 decembrie, Poliția orașului Vicovu de Sus a fost sesizată cu privire la faptul că pe raza localității s-a produs un eveniment rutier, iar conducătorul auto ce pare sub influenţa băuturilor alcoolice a plecat.

Polițiștii deplasați la faţa locului au identificat într-un șanț un autoturism ce prezenta avarii, şoferul părăsind locul evenimentului. În urma măsurilor operative întreprinse, polițiștii au stabilit identitatea şoferului, care era plecat de la domiciliul său, acesta fiind un bărbat de 29 de ani din comuna Straja, care nu este posesor de permis de conducere pentru nici o categorie auto. Ulterior, după câteva ore de la accident, la sediul poliției s-a prezentat bărbatul de 29 de ani care a recunoscut faptul că el a condus autoturismul implicat în evenimentul rutier.

Şoferul mirosea a alcool, motiv pentru care a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.