La data de 29 iulie în jurul orei 21:20, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc, în timp ce executau activități de supraveghere și control al traficului rutier, pe DC33A din satul Dragoșa, comuna Frumosu au procedat la oprirea ansamblului de vehicule format dintr-un autoturism care tracta o remorcă. Ansamblul auto era condus de către un bărbat din comuna Frumosu, satul Dragoșa iar în urma testării cu aparatul etilometru a acestuia a rezultat o concentrație alcoolică de 1.06 mg/l alcool pur în aerul expirat. Șoferul a fost condus la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge, cu respectarea prevederilor legale, în vederea stabilirii cu exactitate a îmbibației alcoolice din sânge. În cauză s-a întocmit dosarul penal privind săvârşirea infracţiunii de ,,conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 336, alin. (1) din Codul Penal.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating