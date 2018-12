Un șofer aflat sub influența băuturilor alcoolice s-a ales cu dosar penal după ce a acroșat cu mașina un bătrân și a fugit de la locul faptei. Accidentul a avut loc pe 24 decembrie, pe DN 2E, în comuna Păltinoasa. Șoferul vinovat, în vârstă de 39 de ani, din județul Bacău, nu a adaptat viteza la condiţiile de drum, carosabilul fiind umed, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers și l-a acroşat ușor pe un localnic de 80 de ani, care se deplasa pe marginea dreaptă a părţii carosabile, în aceeaşi direcţie de mers, pe lângă bicicletă. După impact, conducătorul auto nu a oprit la faţa locului. În urma măsurilor întreprinse de polițiști, în jurul orei 22.20, conducătorul auto a fost identificat pe raza localităţii Rădăşeni, pe partea dreaptă a DN 2E. Șoferul emana halenă alcoolică, motiv pentru care a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Bărbatul de 39 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul comiterii infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă”, „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” şi „părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie”, fiind încarcerat în arestul I.P.J. Suceava.