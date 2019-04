Un şofer băut a fost încătuşat de poliţişti după ce a şicanat în trafic un alt şofer, pe str. Mărăşeşti din Suceava, iar apoi a încercat să fugă de poliţiştii care au vrut să-l oprească. Duminică seara, în jurul orei 21:20, o patrulă din cadrul Poliției municipiului Suceava a observat pe str. Mărăşeşti un autoturism care efectua manevre de şicanare în trafic a unui alt autoturism, motiv pentru care a procedat la efectuarea semnalului regulamentar de oprire. Șoferul nu s-a conformat, motiv pentru care a fost urmărit până pe str. Oituz, unde a fost blocat și oprit în parcarea unui imobil.

Conducătorul auto a încercat să fugă, însă a fost prins și imobilizat de polițiști. Șoferul, identificat ca fiind un tânăr de 20 de ani din comuna Hânțești a avut un comportament violent, motiv pentru care polițiștii au folosit spray-ul iritant lacrimogen şi cătuşele din dotare.

Având în vedere că emana halenă alcoolică, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.

