Un șofer din municipiul Suceava s-a ales cu dosar penal în a doua zi de Paști după ce a fost prins în trafic cu o alcoolemie de 1,07 mg/l. Bărbatul a fost capturat după o urmărire în trafic pe străzile Nicolae Bălcescu, Ana Ipătescu, Ştefan cel Mare, Mărăşeşti și Mihai Viteazu unde a fost blocat de polițiști. El a mai încercat o fentă ca să scape de repercusiuni trecând pe bancheta din spate a mașinii însă nu i-a mers.

