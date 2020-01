Un șofer din Izvoarele Sucevei, aflat sub influența băuturilor alcoolice, s-a ales cu dosar penal după ce a intrat cu mașina în șanț, a reușit să plece, după care a provocat un accident cu victime. Potrivit unui comunicat al Poliției Suceava, joi, în jurul orei 10:00, în timp ce conducea autoturismul pe un drum județean din Izvoarele Sucevei, „având alte preocupări în timpul conducerii”, un localnic de 44 de ani a pierdut controlul asupra direcției de mers, a părăsit partea carosabilă și a intrat într-un șanț. În condițiile în care în urma accidentului nu au rezultat victime, conducătorul auto a plecat de la fața locului la domiciliul său. Ulterior, în jurul orei 13.50, Poliția Suceava a fost sesizată prin „112” cu privire la faptul că bărbatul de 44 de ani a provocat un accident rutier soldat cu victime omenești. Polițiștii Secției 11 Poliție Rurală Pojorâta deplasați la fața locului nu au identificat autoturismul implicat în accident și nici pe șofer. În urma investigațiilor, mașina a fost găsită în curtea interioară a unui imobil din comuna Izvoarele Sucevei.

Interogând bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto. Având în vedere că emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cu ocazia investigațiilor de specialitate, personalul medical a constatat faptul că bărbatul de 44 de ani a suferit leziuni ușoare, fără să necesite internarea.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă” „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere” și „părăsirea locului accidentului fără încuviințarea poliției”, ce va fi soluționat procedural.