Secţia 9 Poliţie Rurală Șcheia a fost sesizată prin „S.N.U.A.U. 112” despre faptul că, în localitatea Moara a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, iar unul dintre conducătorii auto pare a fi sub influenţa băuturilor alcoolice.

Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au identificat atât autoturismele implicate în evenimentul rutier cât şi conducătorii auto, un localnic şi un bărbat din municipiul Suceava.

Întrucât emana halenă alcoolică, bărbatul din municipiul Suceava a fost testat de poliţişti cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, în prezenţa personalului medical, acesta a refuzat recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe”, ce va fi soluţionat procedural.