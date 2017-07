Un șofer aflat sub influența băuturilor alcoolice care a fost urmărit de polițiști a fost prins de aceștia într-o livadă. În noaptea de vineri spre sâmbătă, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Gălănești au fost sesizați despre faptul că lucrători din cadrul SPF Vicovu de Sus se află în urmărirea unui autoturism care nu a oprit la semnal pe raza orașului și se îndreaptă spre localitatea Vicovu de Jos.

În urma sesizării s-au efectuat patrulări pe raza localităților Vicovu de Jos, Voitinel, Gălănești, ținându-se în permanență legătura cu lucrătorii SPF Vicovu de Sus. În cele din urmă, polițiștii au reușit oprirea autoturismului la limita dintre localitățile Bilca-Frătăuții Noi, într-o livadă de pomi fructiferi.

Din verificările efectuate s-a constatat că autoturismul în cauză este înmatriculat în Norvegia şi era condus de un tânăr de 26 ani, din orașul Vicovu de Sus. Polițiștii au verificat autoturismul, însă nu au fost identificate bunuri deținute ilegal.

Având în vedere că emana halenă alcoolică, șoferul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat motiv pentru care a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuți, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ,,conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.