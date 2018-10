Un bărbat din Rădăuți s-a ales cu dosar penal după ce s-a urcat băut la volan și a intrat cu mașina într-un copac. Accidentul a avut loc în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 1:20. În timp ce conducea autoturismul pe DJ 176 din comuna Vatra Moldoviței, un bărbat de 30 de ani din municipiul Rădăuți, aflat sub influența băuturilor alcoolice, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a părăsit partea carosabilă, lovind un arbore de pe o proprietate privată. În urma accidentului a rezultat rănirea ușoară a conducătorului auto care a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracţiunilor de „vătămare corporală din culpă” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.