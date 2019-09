Un șofer beat care a lovit cu mașina două motociclete pe DN 17 a ajuns în arestul Poliției Suceava. Accidentul a avut loc vineri după amiază, în afara localității Molid, fiind produs de un tânăr de 26 de ani din orașul Frasin. Acesta a pierdut controlul mașinii pe care o conducea, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu două motociclete, rezultând doar pagube materiale, după care a părăsit locul accidentului. În urma cercetărilor, autoturismul a fost oprit pe raza localităţii Frasin de un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava. După ce a fost prins, tânărul a declarat că nu are asupra sa cartea de identitate și iar permisul de conducere este emis de către autorităţile statului Portugalia, însă i-a fost reţinut de polițiștii din cadrul IPJ Bacău.

Având în vedere că emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,11 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, în urma verificărilor efectuate în bazele de date și a cooperării cu I.P.J. Bacău, polițiștii au constatat faptul că bărbatul de 26 de ani este posesor de permis de conducere valabil, emis de autorităţile statului Portugalia, însă acesta este reţinut din data de 9 septembrie, într-un dosar penal întocmit acestuia ca urmare a săvârşirii infracţiunii de „conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice”.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” și „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, conducătorul auto fiind reținut pentru 24 de ore și încarcerat în arestul I.P.J. Suceava, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc în vederea stabilirii unei măsuri preventive.