Un șofer beat a fost prins de polițiști în timp ce se chinuia să-și scoată mașina ajunsă într-un șanț. Vineri seara, în jurul orei 23:00, în timp ce patrula pe raza comunei Dumbrăveni, un echipaj din cadrul Poliţiei Oraşului Salcea a identificat un autoturism cu număr de înmatriculare provizoriu ieșit în afara părții carosabile, iar conducătorul auto, un localnic de 50 de ani, efectua manevre de a ieși cu vehiculul din șanț.

În urma audierii, conducătorul auto a recunoscut că a condus autoturismul pe raza localității.

Având în vedere că emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Interogând bazele de date, polițiștii au mai stabilit și faptul că autoturismul are autorizația provizorie de circulație expirată din data de 6 iunie 2018.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.

De asemenea, având în vedere că în timp ce se afla la spital, conducătorul auto a adresat injurii personalului medical, a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 3.000 lei.