Secţia 1 Poliţie Rurală Vadu Moldovei a fost sesizată despre faptul că pe raza localităţii Boroaia a avut loc un eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale, iar unul dintre conducătorii auto pare a fi sub influenţa băuturilor alcoolice.

Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au stabilit faptul că, în timp ce conducea autoturismul pe raza localităţii Boroaia, un localnic de 31 de ani a intrat în coliziune cu un autoturism parcat pe marginea drumului.

Conducătorii auto au fost testaţi de poliţişti cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,21 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul bărbatului de 31 de ani şi negativ în cazul celuilalt conducător auto, după care, la spital li s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe”, ce va fi soluţionat procedural.