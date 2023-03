La data de 20 martie ora 15.20, Secția 8 Poliție Rurală Adâncata a fost sesizată prin „SNUAU 112” că pe raza comunei Zvoriștea a avut loc un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, iar conducătorul auto pare a fi sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit faptul că în timp ce conducea autoturismul pe raza comunei Zvoriștea, un localnic a intrat în coliziune cu bicicleta condusă de alt localnic. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de ”conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.

