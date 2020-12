Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată că pe strada Gheorghe Doja, s-a petrecut un accident rutier soldat doar cu pagube materiale iar conducătorul unui autoturism este posibil să se afle sub influența alcoolului.

A fost identificat autoturismul și ansamblul de vehicule format din autoutilitară și remorcă, oprite.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior a fost suspus prelevării a unei mostre de sânge în vederea stabilirii îmbibației alcoolice în sânge, pe cea de-a doua refuzând-o.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.