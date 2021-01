Sâmbătă seară un bărbat de 33 ani, domiciliat în comuna Moara, în timp ce conducea autoutilitara pe str. Botoșanilor din mun. Fălticeni, într-o curbă la dreapta a intrat în coliziune laterală cu autoturismul condus de un bărbat de 31 ani, din municipiul Fălticeni, care circula din sens opus.

Din accident a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătorului auto de 31 de ani și a soției acestuia de 28 ani, pasageră.

Conducătorul auto de 32 de ani a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat. Celălalt șofer a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0,00. Ambilor conducători auto li s-au recoltat probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei la Spitalul Fălticeni.

În cauză s-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul infracțiunilor de ,,vătămare corporală din culpă” și ,,conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.