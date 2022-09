Un șofer beat care a provocat un carambol în cartierul Burdujeni al municipiului Suceava era cât pe ce să fie linșat de cei prezenți la fața locului. Incidentul s-a petrecut duminică la prânz. Oamenii l-au imobilizat pe șofer și au chemat Poliția. Oamenii legii au constat că bărbatul lovise trei mașini și că avea o alcoolemie de 1,21 mg/l. Omul s-a ales cu dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating