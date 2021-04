Polițiștii de siguranță publică din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Gălănești au fost sesizați joi prin S.N.U.A.U. 112 de către un bărbat din comuna Bilca, că a fost implicat într-o tamponare pe raza localității de domiciliu și celălalt conducător auto este sub influența băuturilor alcoolice.

În data de 08.04.2021, în jurul orei 18.30, un bărbat de 42 de ani din comuna Bilca, a condus autoturismul și a acroșat un utilaj agricol condus de către apelant și care era staționat pe partea carosabilă.

S-a procedat la testarea cu aparatul etilotest a celor doi conducători auto, rezultatul fiind negativ în cazul apelantului și de 0.61 mg/l alcool pur în aer expirat în cazul șoferului de 42 de ani. Ulterior acesta a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuți, unde i s-au prelevat două mostre de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”.