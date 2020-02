Un șofer beat, din comuna Moara, a ajuns în arest după ce a provocat două accidente în Suceava în aceeași zi. Luni, în jurul orei 12:30, Poliția municipiului Suceava a fost sesizată prin „112” despre faptul că pe Bulevardul Sofia Vicoveanca din localitate s-a produs un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, iar unul din conducătorii auto pare sub influența băuturilor alcoolice. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului i-au identificat pe cei doi conducători auto implicați în eveniment, un bărbat de 44 de ani din judeţul Iaşi şi un bărbat de 45 de ani din comuna Moara. Din primele cercetări, poliţiştii au stabilit faptul că în timp ce conducea autoturismul pe B-dul Sofia Vicoveanca, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, bărbatul de 45 de ani din comuna Moara a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat în coliziune laterală cu autoturismul condus regulamentar de bărbatul de 44 de ani din judeţul Iaşi.

Cei doi șoferi au fost testaţi de poliţişti cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ în cazul bărbatului din judeţul Iaşi şi de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul bărbatului din Moara, căruia, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”, ce va fi soluționat procedural.

Ulterior, în aceeași zi, în jurul orei 16.16, Poliția Suceava a fost sesizată din nou prin „112” despre faptul că pe B-dul 1 Decembrie 1918 a avut loc un alt accident soldat cu pagube materiale, iar unul dintre șoferi. Polițiștii ajunși la fața locului i-au identificat cei doi conducători auto, un tânăr de 19 ani din comuna Șcheia şi pe bărbatul de 45 de ani din comuna Moara, implicat în evenimentul produs în aceeași zi pe B-dul Sofia Vicoveanca.

Poliţiştii au stabilit faptul că în timp ce conducea autoturismul pe B-dul 1 Decembrie 1918, bărbatul de 45 de ani din comuna Moara nu s-a asigurat la schimbarea benzii de circulaţie și a intrat în coliziune laterală cu autoturismul condus de tânărul de 19 ani din comuna Şcheia.

Șoferul care circula regulamentar a fost testat de poliţişti cu aparatul etilotest rezultatul fiind negativ, în timp ce bărbatul de 45 de ani din comuna Moara, care emana halenă alcoolică, a refuzat atât testarea cu aparatul etilotest, cât şi recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, poliţiştii au constatat faptul că, bărbatul de 45 de ani nu avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice întrucât acesta este cercetat pentru comiterea unei infracțiuni rutiere.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără a poseda permis de conducere” și „refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei”, conducătorul auto de 45 de ani fiind reţinut de polițiști pentru 24 de ore şi încarcerat în arestul I.P.J. Suceava.