Un șofer din Rădăuți care s-a urcat băut la volan a fost prins de polițiști după ce s-a luat la ceartă cu un alt bărbat. În cursul zilei de vineri, din Municipiului Rădăuți a fost sesizată prin „112” de un localnic de 46 de ani cu privire la faptul că în timp ce se afla pe strada Piața Unirii din localitate, un bărbat de 34 de ani, din aceeași localitate, care este sub influența băuturilor alcoolice și care conducea un autoturism, i-a adresat injurii și cuvinte jignitoare.

Polițiștii deplasați la fața locului i-au identificat pe cei doi bărbați, și având în vedere că emana halenă alcoolică, șoferul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,97 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.