Patrula de serviciu din cadrul Poliției Orașului Siret a fost sesizată la 112, cu privire la faptul că pe raza orașului Siret a avut loc un accident rutier. La fața locului s-a constatat că, într-o curbă, din apropierea cimitirului de pe strada 9 Mai, se afla un autoturism răsturnat. Din verificările efectuate, a rezultat că autovehiculul a fost condus de către un bărbat din orașul Siret, care a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a ieșit în decor rasturnându-se. În urma evenimentului nu au rezultat victime omenești ci doar pagube materiale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat și a fost condus la Spitatul de boli cronice Siret, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating