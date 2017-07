Un șofer care transporta persoane la dializă a leșinat la volan, intrând cu mașina într-un panou publicitar. Accidentul a avut loc sâmbătă, la ora 14:25, pe str. Calea Unirii din Suceava. La volanul mașinii se afla un bărbat de 54 de ani, din comuna Udeşti, care se deplasa dinspre cartierul Burdujeni spre Bazar. La un moment dat, șoferului i s-a făcut rău şi a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, întrând în coliziune frontală cu un panou publicitar.

În autoturism se mai aflau alte şase persoane care era transportate pentru dializare. La faţa locului a sosit o ambulanţă şi toţi pasagerii au fost investigaţi medical, constatându-se că nici unul nu a suferit leziuni în urma accidentului.

Conducătorul auto au fost transportat la Spitalul Judeţean Suceava, cu ambulanţa, unde în urma consultaţiilor medicale i s-a stabilit diagnosticul „sincopă” (stare de leşin), însă nu a rămas internat. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „vătămare corporală din culpă”.