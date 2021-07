Un șofer în vârstă de 58 de ani, care avea alcoolemie record de 2,29 alcool pur în sânge a ajuns în arestul Poliției Suceava. Bărbatul a fost prins la volan sub influența băuturilor alcoolice la începutul lunii iunie, după ce Poliția orașului Salcea a fost sesizată prin „112” cu privire la faptul că un autoturism circulă sinuos și conducătorul auto este posibil să fie sub influența băuturilor alcoolice. La ieșirea din comuna Dumbrăveni spre jud. Botoșani, la circa 2 km, au fost oprit autoturismul indicat la volanul căruia se afla un bărbat de 58 ani, din com. Brăiești, județul Botoșani. Întrucât acesta emana halenă alcoolică a fost condus la sediul Poliției Orașului Salcea pentru a fi testat cu aparatul etilotest. Deși a suflat de mai multe ori, din cauza stării în care se afla și pentru că nu a respectat indicațiile polițistului, nu s-a putut stabili concentrația de alcool pur în aerul expirat.

În aceste condiții șoferul a fost condus la Spitalul Județean Suceava unde i-au fost prelevate două probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cursul zilei de ieri, 2 iulie, în urma completării probatoriului cu rezultatele toxicologice, s-a stabilit că în momentul în care bărbatul a fost oprit de polițiști, acesta a condus autoturismul având o îmbibație alcoolică în sânge de 2,29 alcool pur în sânge, motiv pentru care, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspect. Tot vineri, după audiere, s-a luat măsura reținerii preventive pentru 24 de ore fiind introdus în arestul I.P.J. Suceava.