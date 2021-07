Polițiștii din cadrul SPR 13 Bălcăuți, pe raza com. Grănicești, sat Iacobești, pe drumul comunal DC 38, au identificat un autoturism care era staționat în fața unui magazin, iar în interior se aflau două persoane. La vederea echipajului de poliție, conducătorul auto menționat mai sus a demarat în trombă fapt pentru care s-a procedat la urmărirea autoturismului cu semnalele luminoase și acustice pornite.

În continuare autoturismul s-a deplasat circa un km pe drumul comunal, după care a intrat pe DN2(E85), unde s-a deplasat aproximativ 300 m în direcția Suceava către Siret, după care a virat la dreapta spre DC 38 Românești unde a fost oprit după aproximativ 400 m.

La volanul autoturismului a fost identificat un tânăr de 19 ani, din com. Grănicești, iar pe scaunul pasagerului din dreapta se afla un alt tânăr, domiciliat în comuna Grănicești.

S-a procedat la verificarea șoferului în bazele de date ocazie cu care a rezultat faptul că nu posedă permis de conducere valabil pentru nicio categorie. Întrucât prezenta halenă alcoolică și avea un comportament specific unei persoane ce a consumat băuturi alcoolice, șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat și i s-au recoltat probe biologice de sânge.

S-a întocmit dosar penal privind infracţiunile de ,,conducere fără permis” și „conducerea unui vehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice”.