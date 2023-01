Luni la ora 03.20, un tânăr de 19 de ani, din Vicovu de Sus a condus autoturismul pe drumul comunal Putna, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat în șanțul din partea dreaptă a sensului său de deplasare. În urma impactului a rezultat avarierea autovehiculului și vătămarea corporală ușoară a trei pasageri din autoturism. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care i-au fost recoltate probe de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză, a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracșiunilor de vătămare corporal din culpă și conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice.