Un tânăr de 23 de ani din oraşul Vicovu de Sus a fost depistat şi înregistrat de aparatul radar din dotarea poliţiei în timp ce conducea autoturismul pe strada Sucevei din municipiul Fălticeni cu viteza de 74 km/h în localitate, limita legală fiind de 50 km/h, conducătorul auto prezentând pentru control un permis de conducere eliberat de autorităţile unui alt stat.

În urma verificărilor efectuate în bazele de date, poliţiştii au constatat faptul că, bărbatul de 23 de ani nu deține permis de conducere internațional și nu are dreptul să conducă autovehicule pe drumurile publice din România.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care nu are dreptul de a conduce în România”, ce va fi soluţionat procedural.