Un șofer in virsta de 26 de ani a murit la Brodina după ce s-a răsturnat cu mașina în albia unui pârâu. Accidentul a avut loc in aceasta seara. Potrivit politiei, tanarul conducea un autoturism WV pe DJ 176 A pe raza localitatii Brodina din directia Izvoarele Sucevei catre Brodina. Pe fondul vitezei excesive soferul a pierdut controlul, paraseste partea carosabila si s-a rasturnat in albia paraului Brodina. Tanarul locuia in comuna Brodina. In urma accidentului a rezultat decesul conducatorului auto si ranirea usoara a pasagerului, un tanar de 24 ani. In cauza s-a intocmit un dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa. Politia a transmis ca se vor preleva probe biologice de sange la efectuarea necropsiei.

Potrivit ISU Suceava tanarul ranit a fost transportat la spital fiind constient si cooperant. La fata locului au intervenit modulul SMURD de la Garda de Interventie Vicovu de Sus (cu o autospeciala cu accesorii pentru descarcerare si o ambulanta SMURD) si un echipaj SAJ.