Un şofer de 27 de ani a scăpat cu viaţă după ce a ras cu maşina mai mulţi copaci şi un stâlp de pe marginea drumului care trece prin pădurea Adîncata. Accidentul a avut loc în noaptea de marţi spre miercuri, în jurul orei 00:23. În timp ce conducea autoturismul pe un drum comunal din zona Pădurii Adâncata, pe fondul vitezei excesive, un localnic de 27 de ani a pierdut controlul asupra direcției de mers, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu mai mulți arbori și un stâlp al rețelei de televiziune de pe marginea drumului, pe care i-a doborât.

După producerea accidentului, atât conducătorul auto cât și pasagerul din autoturism, un tânăr de 20 de ani din aceeași localitate au plecat de la fața locului.

Ulterior, deoarece acuza dureri, rudele tânărului de 20 de ani au solicitat prin „S.N.U.A.U. 112” intervenția unui echipaj de poliție și a unei ambulanțe.

Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, fără să necesite internarea. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „vătămare corporală din culpă” și „părăsirea locului accidentului fără încuviințarea poliției”, cercetările fiind continuate de polițiști pentru identificarea conducătorului auto implicat în accident, plecat de la domiciliu.