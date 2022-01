Duminică în jurul orelor 16.40, echipajul din cadrul Serviciului Rutier Suceava în timp ce efectua serviciul pe D.N.29, în afara localităţii Dumbrăveni, a observat un autoturism care la vederea echipajului de poliţie a oprit brusc pe marginea părţii carosabile. S-a procedat la legitimarea persoanei care a condus autoturismul stabilind că este un bărbat din comuna Adâncata. In urma verificărilor efectuate s-a constatat că șoferul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule iar autoturismul nu are achitată asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru perioada în curs. In cauză s a întocmit dosar de cercetare penală pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile pufara permisblice a unui vehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere prev. de art. 335 alin.1 din Codul Penal.