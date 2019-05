Doi suceveni au ajuns în arest pentru infracțiuni la regimul rutier, ei urcându-se la volan într-o stare avansată de ebrietate. Poliția Suceava a transmis că în cursul zilei de vineri polițiștii au continuat cercetările privind infracțiunea de „conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană cu alcoolemie peste limita legală” comisă de un bărabt de 40 ani, din Fălticeni. În data de 28 aprilie 2019, bărbatul a condus autoturismul pe str. 1 Mai din municipiul Fălticeni și a fost implicat într-un accident soldat cu pagube materiale. Șoferul avea o alcoolemie de 2,93 mg/l alcool pur în sânge. Față de suspect s-a dispus reținerea pentru 24 de ore și a fost încarcerat în arestul IPJ Suceava, urmând să fie prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Fălticeni.

Tot vineri, polițiștii din cadrul Compartimentului Rutier Gura Humorului, au oprit pe DN 2E, în interiorul localităţii Capu Codrului, comuna Păltinoasa, un autoturism condus de un bărbat de 44 ani, din comuna Păltinoasa.

Având în vedere că șoferul emana miros de băuturi alcoolice, s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,43 mg/l alcool pur în aerul expirat și i s-au recoltat mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. Față de șofer s-a dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore, cel în cauză fiind încarcerat în arestul IPJ Suceava. În cauză s-a întocmit un dosar penal privind infracţiunea de „conducere sub influența alcoolului”.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating