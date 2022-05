La data de 28.05.2022, ora 17:20, un echipaj de politie din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei – Compartimentul Rutier, în timp ce se afla în serviciul de patrulare și control al traficului rutier pe raza municipiului Vatra Dornei, în cadrul unei acțiuni pe linia respectarii regimului legal de viteza, au oprit autoturismul condus de catre un barbat din comuna Prundu Bârgaului, judetul Bistrita-Nasaud. În urma verificarii starii permisului de conducere în bazele de date, a rezultat faptul ca acesta figureaza cu permisul de conducere retinut din data de 30.04.2022.

Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cauza s-a întocmit dosarul de cercetare penala potrivit art. 335 alin. (2) din Codul penal, iar cercetarile sunt efectuate de catre lucratorii Compartimentului Rutier

Vatra Dornei.