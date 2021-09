Polițiștii din patrula de siguranță publică aflată în serviciul de patrulare, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiunilor de serviciu pe str. Vânătorilor din mun. Rădăuți, au procedat la oprirea unui autoturism la volanul căruia se afla un bărbat vizibil aflat sub influența alcoolului.

I s-a cerut celui în cauză să prezinte documentele personale și ale autoturismului, însă acesta nu s-a conformat dispozițiilor, devenind agresiv verbal, încercând să părăsească zona, motiv pentru care s-a luat măsura încătușării acestuia.

S-a luat măsura conducerii acestuia la sediul Poliției Municipiului Rădăuți, unde a fost identificat în persoana unui bărbat din municipiul Rădăuți, care a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, șoferul a fost condus la Spitalul Municipal Rădăuți, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului ”.