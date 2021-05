Joi, 20 mai, ora 11.12, Poliţia Suceava a fost sesizată la 112 că pe str. Victoriei din mun. Suceava, s-a produs un accident rutier în urma căruia a rezultat avarierea a două autovehicule, iar unul dintre conducătorii auto s-ar afla sub influenţa băuturilor alcoolice.

La 20.05.2021, ora 11.02, un bărbat de 54 ani, din com. Şcheia a condus autoturismul pe str. Victoriei din mun. Suceava, având direcţia de deplasare dinspre bld. Gavril Tudoraş spre bld. 1 Decembrie 1918. Ajungând în zona trecerii pentru pietoni din proximitatea intersecţiei cu bld. 1 Decembrie 1918 a pătruns pe sensul opus de circulaţie şi a intrat în coliziune laterală cu autobuzul care circula regulamentar din senul opus. Autobuzul era condus de către un bărbat de 45 ani, din mun. Suceava. În urma accidentului rutier nu au rezultat victime omeneşti, ci doar avarierea uşoară a celor două autovehicule.

Conducătorii auto implicaţi au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ în cazul șoferului de autobuz şi de 1,60 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul bărbatului de 54 de ani. Ulterior, acestuia i s-au recoltat două mostre biologice de sânge necesare pentru stabilirea alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal privind infracţiunea de „conducere sub influenţa alcoolului”.