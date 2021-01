Vineri dimineață echipajul din cadrul Poliției mun. Suceava – Biroul Rutier, a oprit pentru control un autoturism care într-un sens giratoriu nu a acordat prioritate autospecialei poliției, care avea acest drept. La volan a fost identificat un bărbat de 28 de ani, din com. Bogdana, jud. Teleorman. La verificarea în baza de date a poliției s-a constatat faptul că șoferul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Bărbatul a fost sancționat contravențional pentru neacordare prioritate vehicule și s-a dispus începerea urmării penale cu privire la comiterea infracţiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.

