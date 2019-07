Un șofer în vârstă de 68 de ani din comuna Todirești le-a prezentat polițiștilor care l-au oprit în trafic un permis de conducere emis în perioada Republicii Socialiste România. Vineri dimineața, o patrulă din cadrul Secţiei 5 Poliţie Rurală Dărmăneşti a oprit pentru control pe DJ 178A din comuna Todirești, autoturismul condus de un localnic de 68 de ani, care a prezentat un permis de conducere categoriile „B” și „C”, eliberat în anul 1971 de Republica Socialistă România, însă neactualizat conform normelor rutiere în vigoare. În urma cercetărilor, bărbatul a declarat că nu posedă alt permis de conducere decât cel prezentat pentru control și nu a știu faptul că nu are dreptul de a conduce autoturisme pe drumurile publice. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că, autoturismul are inspecția tehnica periodica (I.T.P.) expirată și nu este asigurat R.C.A., motiv pentru care, bărbatul de 68 de ani a fost sancționat contravențional. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere”, ce va fi soluționat procedural.