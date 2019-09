Un șofer fără permis prins de polițiști după o urmărire în trafic pe o distanță de câțiva kilometri și-a declarat o identitate falsă. Sâmbătă după amiază, în timp ce acționa pe un drum județean din comuna Frătăuții Noi, o patrulă din cadrul Secţiei 4 Poliţie Rurală Gălăneşti a observat un autoturism al cărui conducător auto, la vederea autospecialei de poliție a oprit și a întors mașina, după care a plecat spre centrul localității, fiind urmărit și oprit de polițiști după circa doi kilometri.

La volanul autoturismului, polițiștii au identificat un bărbat de 32 de ani din comuna Vicovu de Jos, care inițial a declarat datele de identificare ale altei persoane. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că, bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie auto. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere”, ce va fi soluționat procedural.

, 3.0 out of 10 based on 1 rating