Poliţiștii din cadrul Poliției municipiului Suceava – Biroul Rutier, au fost sesizați de către ofițerul de serviciu din cadrul subunității, cu privire la faptul că pe str. Aleea Lalelelor a avut loc o tamponare, iar unul din conducătorii autoturismelor este sub influența băuturilor alcoolice. În temeiul sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde a fost identificat un bărbat de 39 ani. S-a stabilit faptul că acesta a condus autoturismul, împrejurări în care a acroșat ușor un alt vehicul care se afla staționat. Solicitându-i-se documentele personale și ale autoturismului, acesta a precizat că nu are asupra sa permisul de conducere. Fiind verificat în bazele de date ale poliției, s-a constatat că șoferul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. S-a procedat la testarea sa cu aparatul etilometru, rezultând îmbibație alcoolică de 0,73 mg/L alcool pur în aerul expirat, fiind condus U.P.U. – Spitalul Județean de Urgență “Sf. Ioan cel Nou” Suceava pentru prelevarea de mostre biologice de sânge. Cercetările sunt continuate de lucrători din cadrul Biroului Rutier Suceava sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută și pedepsită de art. 335 alin. (1) din Codul Penal și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 336 alin. (1) din Codul Penal.