La data de 21 ianuarie , ora 17:10, politiștii din cadrul SPR 12 Preutești, aflandu-se în serviciul de patrulare pe raza Sectiei 12 Politie Rurala Preutești au oprit pe DC pe raza Comunei Vulturești, satul Valea Glodului, autoturismul condus de catre un barbat de 56 ani, din satul Pleșești, comuna Vulturești.

Întrucat conducatorul auto emana halena alcoolica a fost testat cu aparatul alcoolmetru rezultatul fiind de 0.65 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost condus la Spitalul Municipal Falticeni pentru recoltarea probelor biologice de sange în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infractiunii de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante.