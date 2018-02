Noaptea trecută, un șofer în vîrstă de 39 de ani, din Siminicea, a fost imobilizat și încătușat de un echipaj de poliție, fiindcă avea un comportament necooperant și nu accepta să coboare din mașină pentru a fi verificat cu etilotestul. Totodată, polițiștii au folosit sprayul iritant lacrimogen. Bărbatul fusese oprit pentru control pe raza localității de domiciliu. El a fost dus la sediul poliției, unde, a refuzat verificarea cu aparatul etilotest. De aceea, a fost transportat la spital, unde, a refuzat și prelevarea de probe biologice pentru determinarea alcoolemiei. Bărbatul din Siminicea s-a ales cu dosar penal.

