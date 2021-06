În perioada septembrie 2020 – iunie 2021, Fundația Tradiții Sănătoase a derulat o nouă ediție a programului „Traista cu sănătate”. Printre activitățile educaționale desfășurate în cadrul proiectului se numără și Conferința Internațională „Obezitatea infantilă în perioada pandemiei COVID-19: Evoluția obiceiurilor în familie”. Aceasta are loc în perioada 4-5 iunie 2021 și este realizată cu suportul Comisiei Europene, având drept scop împărtășirea de bune practici între programele de la nivel internațional. Programul educațional „Traista cu sănătate” a fost desemnat câștigătorul locului 1 la categoria „Healthy Lifestyle. Cities”, în cadrul EU Health Award, acordat de Comisia Europeană.

Prof. Univ. Dr. Veronica Mocanu, inițiatorul proiectului „Traista cu sănătate” spune: „Obezitatea este una dintre cele mai grave provocări ale sănătății publice din secolul XXI. La nivel mondial, 1,9 miliarde de oameni sunt supraponderali. Supraponderalitatea afectează mai mulți oameni decât subnutriția. Obezitatea și bolile asociate sunt în mare măsură prevenibile, dacă se acționează din copilărie. Prevenția obezității la vârsta copilăriei este, așadar, o prioritate. În septembrie 2020, peste 4.000 copii cu vârste cuprinse între 5 și 10 ani din județul Iași s-au înscris la disciplina opțională „Traista cu sănătate”. Pentru că este important nu numai ceea ce mănânci, ci și când mănânci, am hotărât ca tema campaniei din 2020-2021 să fie „Ritmurile corpului – orarul meselor”. La aceasta au participat aproximativ 10.000 de copii, din peste 50 de unități școlare din Iași și zona rurală învecinată. În acest an școlar, 80 de studenți la medicină, voluntari în program, au susținut 200 de lecții online și au învățat elevii cât este de important orarul meselor. Am realizat și un studiu privind obiceiurile alimentare, la care au participat peste 2.000 de elevi. Suntem bucuroși să vedem că programul nostru este atât de apreciat și avem rezultate bune an de an”.

Consumul zilnic de alimente, foamea, sațietatea sunt orchestrate de ritmurile circadiene. Cercetătorii au descoperit că în organismul nostru există ceasuri biologice care ne transmit când este vremea să mâncăm și să ne odihnim, și acestea se găsesc în creierul nostru, în inimă, în ficat, în pancreas și chiar în intestine. Ritmurile circadiene pregătesc și anunță organismul când este momentul să se hrănească și când este timpul să ia o pauză și să se odihnească. Ritmurile controlează digestia, metabolismul nutrienților, hormonii, apetitul și activitatea fizică. Atunci când ritmul nostru de hrănire și de somn nu este aliniat cu ritmul circadian, apar dezechilibre, care duc în timp la tulburări de metabolism și la obezitate.

În cadrul activității de evaluare a statusului nutrițional s-au urmărit: măsurarea greutății, înălțimii și circumferinței abdominale. La chestionarul privind obiceiurile și atitudinile de viață (ritmurile meselor, somnului, activități fizice, practici de igienă) au răspuns 2.060 de copiii din județul Iași. Studiul arată că majoritatea copiilor (66%) nu au un program regulat al meselor, dar majoritatea (85%) iau zilnic prânzul. Întrebați de câte ori pe zi iau o gustare între mese, 46,6% au răspuns de 2 ori pe zi, 25,3% o dată pe zi și 21,2% au spus că de trei ori pe zi. Majoritatea copiilor se spală pe mâini înainte de masă, iar jumătate dintre copii nu sunt siguri că pot închide televizorul/telefonul în timpul mesei. Peste jumătate dintre copii s-au arătat siguri că pot să ajute la așezarea mesei și la curățenie după masă.

Copiii, ajutați de către părinți, au realizat măsurătorile antropometrice acasă. Analiza datelor antropometrice declarate în 1.600 de chestionare din mediul urban evidențiază o prevalență a obezității de 12%, în creștere față de anul 2020, iar în mediul rural (400 de chestionare) s-a observat o prevalență de 18%, ceea ce reprezintă o creștere îngrijorătoare. Evoluția anuală a prevalenței supraponderalității în mediul urban la copiii evaluați s-a menținut constantă în perioada 2017-2020, dar în mediul rural, procentul de copiii supraponderali a crescut cu 14% în 2020.

„La Nestlé, în mod constant explorăm și ne propunem să depășim limitele a ceea ce este posibil cu alimentele, băuturile și soluțiile nutriționale pentru a îmbunătăți calitatea vieții și a contribui la un viitor mai sănătos. Împreună cu partenerii noștri ajutăm oamenii să trăiască mai sănătos și să fie mai fericiți, insprându-i prin programe de impact și prin îmbunătățirea continuă a produselor noastre. Pentru un stil de viață sănătos, pe lângă alimentația echilibrată, susținem și necesitatea mișcării și a sportului în programul nostru zilnic. În acest sens, parteneriatul cu programul educațional „Traista cu sănătate” a fost în concordanță cu misiunea noastră și susținem extinderea acestuia la nivel național. Invităm învățătorii și părinții să facă parte din programele noastre, astfel încât materialele și informațiile educaționale să poată ajunge la cât mai mulți copii din România”, spune Leszek Wacirz, Country Manager, Nestlé România.

Programul “Traista cu sănătate” a fost lansat la Iași în anul 2012. Este un program educațional, dedicat copiilor și familiilor lor, care promovează un stil de viață sănătos, cu respectarea tradițiilor locale. Este recunoscut la nivel internațional, fiind inclus în rețeaua internațională Youth Health Community (YHC), alături de programe din peste 10 de țări.